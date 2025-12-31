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Kremlin File Podcast on EuroF…
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Jan 2: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
Jan 2
•
Monique Camarra
13
4
12
December 2025
Dec 31: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
Dec 31, 2025
•
Monique Camarra
8
8
2025 with Mo-Madi and Dietmar Pichler
A recording from Monique Camarra's live video
Dec 30, 2025
•
Monique Camarra
,
Madi Kapparov
, and
Dietmar Pichler
19
2
7
1:28:38
Dec 30: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
Dec 30, 2025
6
3
EuroFile Chat with Dietmar Pichler @ 4:30pm CET
Live on Substack on Dec 30 at 4:30 pm CET
Dec 29, 2025
•
Monique Camarra
9
1
4
Dec 29: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
Dec 29, 2025
•
Monique Camarra
12
9
The Bush-Putin Transcripts--6 April 2008
The National Security Archives, Docid:34685227 released 23 December 2025
Dec 28, 2025
•
Monique Camarra
9
1
3
Dec 28: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
Dec 28, 2025
•
Monique Camarra
9
6
The Bush-Putin Transcripts--16 Sept 2005
The National Security Archive, Docrd·: 34685220 released 23 Dec 2025
Dec 27, 2025
•
Monique Camarra
6
Dec 27: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
Dec 27, 2025
•
Monique Camarra
6
5
The Bush-Putin Transcripts--Jun 16, 2001
The National Security Archives, Docid:34685207 released 23 December 2025
Dec 26, 2025
•
Monique Camarra
14
1
6
Dec 26: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
Dec 26, 2025
•
Monique Camarra
11
1
5
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