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December 2025

Dec 31: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
  Monique Camarra
2025 with Mo-Madi and Dietmar Pichler
A recording from Monique Camarra's live video
  Monique CamarraMadi Kapparov, and Dietmar Pichler
1:28:38
Dec 30: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
EuroFile Chat with Dietmar Pichler @ 4:30pm CET
Live on Substack on Dec 30 at 4:30 pm CET
  Monique Camarra
Dec 29: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
  Monique Camarra
The Bush-Putin Transcripts--6 April 2008
The National Security Archives, Docid:34685227 released 23 December 2025
  Monique Camarra
Dec 28: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
  Monique Camarra
The Bush-Putin Transcripts--16 Sept 2005
The National Security Archive, Docrd·: 34685220 released 23 Dec 2025
  Monique Camarra
Dec 27: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
  Monique Camarra
The Bush-Putin Transcripts--Jun 16, 2001
The National Security Archives, Docid:34685207 released 23 December 2025
  Monique Camarra
Dec 26: E-Stories
InUkraine CombatSitRep BehindLines Russia-China InEurope Pond&Beyond
  Monique Camarra
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